Quem é a estilista que fez looks de Janja na posse e no casamento com Lula

A estilista Helô Rocha, um dos destaques da moda nacional, reeditou sua parceria com a primeira-dama Rosângela Lula da Silva na posse de Lula (PT) neste domingo (1º).

Em maio de 2022, Rocha criou um vestido de noiva para Janja. Era uma peça longa, off-white, bordada em seda por costureiras de Timbaúba dos Batistas, do Rio Grande do Norte. Agora, com as mesmas bordadeiras, a estilista elaborou um terno bege com adornos na cor marrom, que Janja usou no durante a cerimônia em Brasília.

Helô Rocha, 42, nasceu em Porto Alegre, mas foi criada no nordeste, em Natal (RN). Seu tio-avô é Nevaldo Rocha, que criou a varejista de moda Riachuelo.

A estilista estudou moda em São Paulo, na faculdade Santa Marcelina. Logo depois, sua marca Têca, foi bem recebida na indústria. Dentre as famosas que Rocha vestiu estão a apresentadora Sabrina Sato, as cantoras Liniker e Ivete Sangalo, além da atriz Isis Valverde.

Diferentes coleções da estilista ganharam as passarelas da São Paulo Fashion Week.

No domingo pela manhã, Helô Rocha estava em um avião a caminho de Brasília. Ela postou um vídeo nas redes sociais onde os passageiros cantavam em apoio ao presidente Lula, que foi empossado neste domingo.