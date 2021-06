Se você está em busca dos melhores restaurantes do Brasil, então saiba que está no lugar certo! Além disso, para quem é fã da culinária e gastronomia em geral, o Receitas Fáceis é uma ótima plataforma onde você poderá encontrar uma série de receitas diferentes e simples!

Sendo assim, para todos aqueles que possuem paixão pela arte da culinária ou apenas querem conhecer bons lugares para fazer uma refeição, continue lendo esse conteúdo!

Quais São Os Melhores Restaurantes Do Brasil?

De acordo com uma pesquisa, a comida é uma das melhores maneiras de unir e aproximar as pessoas. O Brasil é um dos países que possuem uma culinária bastante diversificada, fruto de uma mistura de ingredientes da Europa, África e indígenas.

Embora a maior parte dos componentes das receitas e técnicas de preparo sejam provenientes dos indígenas do país, após a chegada dos portugueses e escravos africanos, houve algumas modificações.

Sendo assim, além da nossa própria, é também possível encontrar restaurantes especializados em comida italiana, comida japonesa, entre várias outras. Sem dúvidas, há pratos para todos os gostos e preferências

Cada região possui uma culinária típica, se você visitar algum estado nordestino e depois visitar o Sul do país, verá o quão grande é a diferença entre as culturas culinárias. É exatamente isso que torna o nosso país rico em diversidade.

Mas, você sabe quais são os melhores restaurantes do Brasil?

Seja você um amante da gastronomia ou apenas alguém que tem interesse em experimentar novas refeições, então veja a seguir uma lista com alguns dos melhores restaurantes do Brasil, de acordo com The World’s 50 Best Restaurants.

1. D.O.M – São Paulo:

Por volta de 1999, Alex Atala e outros dois sócios abriram o restaurante D.O.M, localizado no Jardins, em São Paulo. No mesmo ano, o restaurante foi um sucesso imediato, tanto de público quanto crítica, recebeu até mesmo uma série de prêmios.

Com duas estrelas no prestigiado Guia Michelin, o restaurante possui especialização na comida típica brasileira, porém, com uma visão mais contemporânea. Os pratos são todos preparados com ingredientes típicos do país, mas não explorados na gastronomia.

É uma ótima opção para quem deseja sair da sua zona de conforto e ter uma nova experiência gastronômica. Além disso, o ambiente é uma mistura de elementos clássicos com um toque mais moderno.

2. A Casa do Porco – São Paulo:

Como o próprio nome sugere, A Casa do Porco é um bar-restaurante especializado em carne suína, que em 2020 recebeu o 4° lugar na lista The World’s 50 Best Restaurants. Localizado no centro de São Paulo, A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda tem um ambiente informal.

Sendo um dos restaurantes mais celebrados, tanto aqui no país quanto fora, o lugar é o paraíso para os amantes de carne suína.

3. Oteque – Rio de Janeiro:

Oteque é o restaurante Carioca do chef Alberto Landgraf, considerado como o melhor do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil. Com duas estrelas no Guia Michelin, o restaurante possui foco em ingredientes de alta qualidade, além de um atendimento casual e elegante.

O Oteque possui uma culinária contemporânea e um menu autoral que muda todos os dias. Criatividade e sabor andam de mãos dadas nesse ambiente informa que tem um aspecto mais rústico-moderna.

4. Lasai – Rio de Janeiro:

Lasai, cujo significado é “tranquilo” em Euskera, o idioma do país Basco, local onde o chef Rafael Costa e Silva passou a maior parte de sua formação, antes de retornar ao Brasil. Localizado no Rio de Janeiro, em uma casa antiga, com um ambiente informal e acolhedor.

O restaurante conta com uma gastronomia inédita e, ao mesmo tempo, leve e vibrante. O chef usa de técnicas mais modernas e insumos nacionais que são cultivados em suas próprias hortas e na de pequenos agricultores do estado, para garantir a qualidade.

5. Maní – São Paulo:

Maní é outro restaurante de São Paulo, da chefe Helena Rizzo, sendo um sucesso tanto em solos brasileiros quanto em outros países. A gastronomia do local é nacional, autoral, orgânica e contemporânea.

A chefe preza por ingredientes sazonais e respeitando os pequenos produtores. Além disso, o ambiente é agradável, sendo uma mistura entre artes natureza e gastronomia, prezando uma maior diversidade de público.

Conclusão

Em suma, agora você já conhece algumas dos melhores restaurantes do Brasil. Porém, além desses, há vários outros restaurantes ao redor do Brasil que são ótimos para os amantes da culinária, vale a pena dar uma conferida em cada um.

Por fim, o que você achou desse conteúdo? Ainda possui alguma dúvida? Conhece algum outro restaurante que merecia estar nessa lista? Então deixe o seu comentário!