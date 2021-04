Quadradim celebra aniversário da capital federal com esquetes que serão exibidas na Rede Globo

Projeto Quadradim 61 fala com muito humor das coisas que só quem é de Brasília conhece. Esquetes serão exibidas em programa inédito no dia 17 de abril, após o Jornal Hoje. Lançamento das esquetes acontece ainda todas às terças-feiras no intervalo do programa BBB2021

Brasília tem suas peculiaridades e quem mora ou já passou pela capital federal sabe bem. Faixas de pedestres criaram hábitos com veículos parando para pessoas passarem; os famosos ipês embelezam a cidade com suas floradas coloridas; a arquitetura peculiar chama a atenção junto ao planejamento que cedeu espaço a um jeito único de viver. Ah, aquela pizza de fim de noite na Dom Bosco também faz de Brasília uma cidade única. E no mês do seu aniversário de 61 anos, a capital do País está sendo homenageada por um projeto de humor local com esquetes para lá de divertidas.

Criado em 2020 pelos publicitários brasilienses Wesley Santos e Amilton Coelho, o canal Quadradim: @quadradim.oficial (no YouTube, Instagram e Facebook) virou sucesso na internet. Por lá, atores também de Brasília falam da cidade com muito humor em episódios independentes. E o sucesso foi tanto que no mês de abril a Rede Globo resolveu transmitir as esquetes do canal sempre às terças-feiras no intervalo do programa Big Brother Brasil 2021. E para celebrar e soprar as velinhas dos 61 anos de Brasília, no próximo sábado, dia 17 de abril, o público de todo o Brasil poderá conferir 10 esquetes do canal após o Jornal Hoje. Gratuito. Livre para todos os públicos.

“Eu e o Amilton criamos os roteiros e também assinamos a direção deste programa que é dividido em esquetes independentes. O projeto criado no ano em que Brasília fez 60 anos vai agora entrar no ar na Globo que exibirá todas as esquetes reunidas e ainda um material inédito para toda a família brasiliense e do Brasil”, conclui Wesley Santos.

E a diversão e o riso são garantidos por atores reconhecidos em todo o quadradinho: Gabriela Corrêa, Rodrigo Lélis, Naira Cardoso, Clarisse Johansson, Guian Johansson, Marcelo Pelúcio, Nobu Kahi e Renan Mendes mostram situações do cotidiano que qualquer brasiliense, nascido ou não em Brasília, vive diariamente.

Do clima peculiar ao trânsito diferente, os endereços estranhos para quem não é da cidade, até o orgulho de parar na faixa de pedestre viraram motivos e assuntos de discussão para a trupe que brinca em esquetes como Refém, Telemarketing, Ipê, Park Way, dentre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O brasiliense sempre quis se ver retratado na TV, mas não daquele jeito dos telejornais que focam apenas nos problemas da política e que, quem é daqui, sabe bem que não reflete a realidade da vida dos brasilienses. Por isto, surgiu o projeto Quadradim”, explica Santos.

E para conferir e seguir o grupo basta entrar no canal no Youtube: Quadradim.oficial e no Instagram: @quadradim.oficial

Serviço: Quadradim lança esquetes na Rede Globo para comemorar os 61 anos da capital federal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estreia sempre às terças-feiras, no intervalo do programa BBB21. Esquetes exibidos nos intervalor durante toda a programação da emissora.

Programa inédito: Dia 17 de abril, sábado, após o Jornal Hoje

Gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Livre para todos os públicos

Informações: Youtube e Facebook: Quadradim.oficial e no Instagram:@quadradim.oficial