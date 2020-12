PWR Records lança campanha de apoio contínuo como um inovador financiamento de artistas

PUBLICIDADE

Desde 2016 circulando e ganhando capilaridade pelo Brasil, a PWR Records é um selo musical e produtora de eventos focados na difusão e promoção do discurso de mulheres como potências criativas, não um gênero musical ou tendência de mercado. E sempre pensando de uma forma coletiva, unindo forças do público para sustentar o trabalho criativo. Em meio a um ano de tantas incertezas, elas abrem uma campanha de apoio contínuo na plataforma Apoia.se, visando à manutenção de um caixa colaborativo.

Acesse: http://apoia.se/pwrrecords

Conheça mais sobre a PWR Records: https://youtu.be/y8scnjPCOLM

A PWR existe com o propósito de ser ponte entre as artistas e o mercado e com o público, buscando a partir desse relacionamento fomentar novas formas de financiamento. E desde o início do selo, uma porcentagem de todos os lucros são destinados a um Caixa Colaborativo, recurso que permitiu o respiro inicial de algumas turnês, a circulação de artistas para mostras e festivais e investimento em merch e prensagens.

“Acreditamos em formas de auto-sustento coletivo, uma delas sendo de assinatura/financiamento recorrente. E dessa premissa surge esse projeto: a PWR abre um Apoia-se – a partir de apenas R$ 2 você colabora para que pelo menos 6 bandas possam contar com um pequeno fundo para organização de carreira, além da manutenção de projetos proprietários do selo-produtora”, conta uma das fundadora do projeto, a produtora e artista visual Letícia Tomás.

Hoje, além do selo, a PWR mantém a produção do PWRCast, do Espelha – programa no Twitch e no IGTV que conversa com artistas e profissionais da música e que chega agora em dezembro -, além dos trabalhos de backstage ao lado de cada banda, acompanhando-as e guiando suas carreiras.

“Estamos sempre pensando novos projetos que necessitam de financiamento de marcas ou editais para sair do papel. Conseguimos colocar tudo isso em pé com o esforço das nossas produtoras, nossas artistas, e colegas jornalistas, fotógrafas, designers, técnicas, roadies, que também se beneficiam desse Caixa”, complementa Tomás.

A campanha está aberta com contribuições de R$ 2 a R$ 25 e com o repasse de 10% dos lucros mensais para organizações de mulheres não-brancas e/ou em situação de vulnerabilidade.

