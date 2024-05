Produtora do show de Madonna é notificada por danos ao calçadão de Copacabana

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRES)

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, notificou a produtora Bonus Track, responsável por trazer o show de Madonna para a Praia de Copacabana.

O motivo da notificação foram os danos no piso de pedras portuguesas no calçadão e no canteiro central da orla, causados pelas estruturas metálicas instaladas para a construção do palco e das áreas para convidados da apresentação da cantora, no último dia 4 de maio.

A empresa já tinha recebido uma advertência dias após o show. Nela, o órgão afirmava ter constatado em uma vistoria diversos danos ao piso da orla de Copacabana, no trecho em que Madonna se apresentou.

Reparos foram feitos pela Bonus Track, mas o Inepac realizou nova vistoria e não aprovou a intervenção.

Nos laudos desta segunda visita ao local foram apontados vários buracos, espaçamento maior entre as peças e alguns trechos com pedras portuguesas colocadas com cores diferentes das originais. A empresa vai ter que refazer o trabalho.

A Folha de S.Paulo procurou o Inepac, que informou estar tratando com a empresa, de forma extrajudicial, para que os reparos sejam realizados o mais breve possível. “Existe uma reunião marcada para o dia 6 de junho, para tratar sobre o assunto. O Instituto está buscando o diálogo para solução do problema de forma rápida, evitando que o caso precise ser judicializado”, diz, em nota.

A orla de Copacabana é uma área tombada pelo estado do Rio de Janeiro desde 1991, pelo município desde 2009 e é patrimônio declarado pela Unesco desde 2012.