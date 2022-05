Produção precisa intervir após nova briga generalizada no reality Power Couple

Após a volta do casal Brenda e Matheus, alguns participantes não gostaram do resultado, e Hadson precisou ser segurado

A 6ª edição do reality Power Couple Brasil (Record TV) teve mais uma noite com brigas e fortes emoções. Após a volta do casal Matheus Sampaio e Brenda Paixão, salvos pelo público da 3ª DR do programa, o ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, partiu para cima do ex-Brincando com Fogo (Netflix) e precisou ser segurado.

O ex-BBB se descontrolou após o casal retornar e comemorar na frente da casa inteira, e foi para cima de Matheus. A apresentadora Adriane Galisteu, 49, não conseguiu interromper a briga e voltar a falar com os participantes novamente e ativar a Herança da DR.

Além disso, Cartolouco ainda acusou Rogério, pai de MC Gui, de “chamar Gabi para a porrada”. Cartolouco também precisou ser segurado pelos participantes do reality, e Rogério foi preso para fora da Mansão Power. A produção do reality decidiu colocar um ninja na casa para acompanhar os atritos.

Foto/Reprodução

Além disso, a produção também precisou intervir diretamente para por um fim na discussão de Hadballa e Matheus Sampaio. “Hadballa e Matheus, parem a briga imediatamente. Preciso que vocês parem a briga imediatamente. Hadballa e Matheus, eu preciso que a briga pare imediatamente”, disse a voz.

Poucos minutos depois, a voz da produção da emissora também ordenou que os casais fossem para seus quartos. Nas redes sociais, Galisteu chegou a fazer uma brincadeira com a presença do ninja na casa. “Andando aqui de boas, do nada um ninja atrás de mim”, escreveu.