Princesa Charlotte celebra aniversário com fotos tiradas por Kate Middleton

O duque e a duquesa celebram mais um aniversário da filha, que completa hoje, 2 de maio, 7 anos; Os registros foram feitos em um campo

Para comemorar o aniversário de 7 anos da princesa Charlotte, o duque e a duquesa de Cambridge, o príncipe William, 39, e Kate Middleton, 40, divulgaram novas fotos da filha. A princesa comemora seu aniversário nesta segunda-feira (2).

“O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de compartilhar três novas fotografias da princesa Charlotte antes de seu sétimo aniversário amanhã”, disse o casal real em um comunicado divulgado para a People, neste domingo (1º).

Os retratos foram feitos em um campo de flores Norfolk, na Inglaterra, por Kate. Em um dos registros, ela aparece abraçada com o novo cachorro da família, um cocker spaniel, de uma ninhada criada pelo irmão de Kate, James Middleton.

Nos comentários, internautas parabenizaram a princesa. “Espero que a princesa Charlotte tenha um aniversário maravilhoso”, disse um. “Um feliz aniversário, doce e não mais tão pequena princesa! Desejando apenas o melhor na vida! Tal mãe tal filha”, escreveu outro.

Recentemente, o príncipe William provocou sua esposa sobre não querer mais filhos e pediu para ela não levar uma criança que pegou no colo durante compromisso real no Clitheroe Community Hospital, segundo o Page Six.

“Não dê mais ideias à minha esposa!” William brincou com os funcionários enquanto eles observavam Kate embalando um bebê em seus braços. Quando Kate devolveu a menina aos pais, o marido acrescentou: “Não a leve com você”.