Primeiro dia do Lazer do Trabalhador leva milhares ao Estádio Bezerrão, no Gama

O primeiro dia da 16ª edição do Lazer do Trabalhador 2025, nesta quinta-feira (1º) lotou o estacionamento do Estádio do Bezerrão. Com diversas atrações musicais, culturais e ações sociais, atraiu os gamanses e moradores de regiões administrativas próximas. As comemorações do Dia do Trabalhador continuam nesta sexta-feira e sábado (2 e 3|, respectivamente) com entrada gratuita.

O primeiro dia do evento foi lotado, com milhares de pessoas aproveitando as atrações e atividades oferecidas. As maiores atrações do flashback foram o destaque da noite, com músicas que marcaram época e fizeram a multidão dançar e cantar.

Em sua programação, o evento contará, ainda, com campeonato de Jiu-Jítsu, gastronomia variada, espaço geoespace, entre outras atividades para pessoas de todas as idades.

“O Lazer do Trabalhador está diretamente ligado à qualidade de vida”, destaca Michel Glauber, produtor do evento. “Pessoas que têm acesso ao tempo livre e à diversão apresentam menos níveis de estresse, mais motivação, maior criatividade e uma convivência mais harmoniosa no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Promovemos o equilíbrio entre o trabalho e o tempo de lazer, assim gerando profissionais mais satisfeitos, produtivos e engajados. Afinal, ninguém é apenas trabalhador, somos seres humanos com sonhos, sentimentos e necessidades que vão além do expediente.”

“Mais do que uma simples celebração, este será um encontro de gerações, promovendo diversão saudável e reforçando a importância do lazer como instrumento de cidadania, inclusão e valorização da classe trabalhadora”, fala Haroldo DJ, outro produtor do evento, que foi criado por Nildo Brasil. .

Entrada Gratuita

Com 16 edições, o Lazer do Trabalhador se tornou uma tradição no Gama e tem entrada gratuita. Além de promover o bem-estar dos moradores de toda a região e fomentar a cultura do Distrito Federal, o evento traz artistas de renome e atividades que podem ser curtidas por crianças e adultos de todas as idades.

Neste Dia do Trabalhador, a reflexão é sobre como podemos tornar a vida de quem trabalha mais leve, mais digna e mais feliz. “Celebremos o valor do trabalho, sim. Mas também reflitamos sobre como podemos tornar a vida de quem trabalha mais leve, mais digna e mais feliz”, conclui Michel.

Data: 01 a 03 de maio

Local: Estacionamento do estádio Bezerrão

Entrada: Gratuita