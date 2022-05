Prime Vídeo lança trailer da nova série ‘Sem Limites (Boundless)’ com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte

A produção contará a história sobre a primeira volta ao mundo feita de barco por Juan Sebastián Elcano e Fernão de Magalhães

O Prime Video e a RTVE divulgaram hoje (5) o teaser trailer da nova série ‘Sem Limites’ (Boundless), estrelando Rodrigo Santoro e Álvaro Morte como Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano, respectivamente. A produção será lançada exclusivamente pelo Prime Video na Espanha, França, Itália, Portugal, América Latina, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Índia, Estados Unidos e Andorra.

‘Sem Limites’ conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, coincidindo com a celebração do 500º aniversário da expedição. A superprodução dirigida por Simon West, dará vida à história épica de um grupo de marinheiros em uma viagem ao desconhecido, em uma grande série repleta de ação e aventura de seis episódios de 40 minutos cada, filmados entre a Espanha e a República Dominicana.

Veja o teaser AQUI

Liderados pelo português Fernão de Magalhães (Rodrigo Santoro), 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espanha) em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram — gravemente doentes devido à fome — no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte).

Eles percorreram 14.460 léguas, rumo ao oeste, completando a circunavegação do mundo; uma missão quase impossível que buscava encontrar um novo caminho para as “ilhas das especiarias” e que acabou mudando a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda. Essa façanha transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta, sendo considerada uma das maiores conquistas da história da humanidade.

Além de Santoro e Morte, o elenco também inclui Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón e Bárbara Goenaga.

A produção desta série ambiciosa ocorreu no País Basco e Navarra nas localidades de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e na Catedral de Pamplona, bem como em Sevilha, Huelva e Madrid, antes de se mudar para a República Dominicana.

‘Sem Limites’ é produzida pela MONO Films e KILIMA Media em colaboração com RTVE, EiTB e Canal Sur, e conta com uma equipe técnica liderada pelo diretor britânico Simon West, que tem uma longa história em filmes de ação e aventura (Con Air – A Rota da Fuga; Lara Croft: Tomb Raider; A Filha do General; Os Mercenários 2) e o produtor Miguel Menéndez de Zubillaga (La trinchera infinita; Loving Pablo; The Paper Boy; Camaron).

O roteiro foi escrito por Patxi Amezcua (Desaparecidos; Gun City; The Warning). O projeto, apresentado em fevereiro de 2020 na Sede da Marinha, faz parte do Acordo de Colaboração assinado pela RTVE e o Ministério da Defesa espanhol em março de 2018 por causa do quinto centenário da primeira volta ao mundo.