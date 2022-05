Prime Vídeo divulga primeiras imagens de ‘Em Casa com os Gil’

A nova série documental original da Amazon, idealizada por Andrucha Waddington, estreia no próximo mês, no dia 24

O Prime Video divulgou as primeiras imagens de ‘Em Casa com os Gil’, nova série brasileira Original Amazon que tem estreia marcada para 24 de junho em mais de 240 países e territórios. Em cinco episódios de 30 minutos cada, o reality acompanha os bastidores da preparação da família Gil para uma turnê na Europa em celebração aos 80 anos de Gilberto Gil.

Reunidos em um retiro criativo na casa da família, no interior do Rio de Janeiro, Gilberto Gil, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, Marília, Maria, Bento, JP Demasi, Mariá Pinkusfeld, Mãe Ana e outros integrantes da família protagonizam momentos emocionantes e surpreendentes. A família conversa sobre as inspirações de Gil para suas músicas e abrem espaço para discussões calorosas sobre assuntos contemporâneos, muitas vezes emocionantes.

Foto/Reprodução

A série documental produzida pela Conspiração, embalada por músicas que marcaram gerações e a cultura do país, tem idealização e direção geral de Andrucha Waddington, direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz, roteiro de Hermano Vianna e produção executiva de Andrucha, Renata Brandão e Ramona Bakker.