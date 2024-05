Prima de MC Binn está grávida e filho pode ser de Lucas Buda; ele nega

Nina Capelly, prima de MC Binn, descobriu que está grávida. Recentemente, ela se envolveu com Lucas Buda, que participou do Big Brother Brasil 24 ao lado do cantor, e alegou que a criança pode ser fruto do tempo que os dois passaram juntos.

Em entrevista à Quem, ela falou mais sobre o assunto. “Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi (um relacionamento) com minha empresária, não tem como engravidar dela. Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava com mais ninguém”.

Ainda de acordo com Nina, o ex-BBB não respondeu a suas tentativas de contato.

“Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”, explicou.

O capoeirista também falou com a revista e alegou que, para ele, é difícil lidar com o tema por questões pessoais. Ele negou que seja pai da criança, mas se disponibilizou para realizar um teste de DNA.

“É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”.

Estadão Conteúdo