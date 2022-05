‘Povo sem juízo’, brinca Juliette ao mostrar fãs acampados para seu show em SP

A ex-bbb irá se apresentar hoje, dia 13, no Espaço das Américas; Ela mostrou os fãs acampados em suas redes e agradeceu o carinho

Campeã do BBB 21 e agora cantora Juliette Freire, 32, fará um show no Espaço das Américas, em São Paulo, nesta sexta-feira (13). A advogada se emocionou ao ver que alguns de seus fãs estão acampando na fila do estabelecimento para aproveitar a apresentação.

Juliette passou na frente do Espaço das Américas nesta quinta (12), e contou que cerca de 60 cactos –apelido de seus fãs– iriam dormir no local por causa do show. “Minha gente, eu passei na fila do show. Tem umas 60 pessoas lá, acampando, coisa mais fofa do mundo. Povo sem juízo”, disse em seus Stories, em tom de brincadeira.

Ela seguiu explicando que não conseguiu parar para atender seus fãs, mas agradeceu pelo carinho do público. “Amo muito vocês”, continuou. “Hoje estou muito sensível, emocionada, com vontade de chorar toda hora. Nada que eu faça vou conseguir retribuir esse amor, muito obrigada por tudo.”

Ela finalizou a sequência de vídeos emocionada, agradecendo novamente pela companhia dos cactos. “Quando perguntavam qual era o meu maior medo, eu respondia: a solidão. O meu mundo só faz sentido quando há presença… de Deus, dos meus, de nós. Esse caminho não é fácil, é fato, mas eu não ando só.”

No início do mês de maio, a ex-BBB celebrou um ano de sua vitória no reality. “Um ano… parece que faz muito tempo, mas a minha ficha ainda está caindo. Eu saí de um conto de fadas e entrei em um furacão. Tudo novo, desafios e muita felicidade. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo… Obrigada a vocês, por todo amor e carinho desde o primeiro dia”, escreveu ela em seu Twitter.

Agora ela segue carreira de cantora e faz sua primeira turnê musical pelo Brasil. No Instagram, a campeã do BBB 21 já acumula mais de 33 milhões de seguidores, e é a ex-BBB mais seguida de todas as edições do programa.