Pop rock com a banda Conecta no Doma Rooftop nesta quinta (14)

Os shows da banda acontecem quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 20h com o melhor do rock nacional e internacional.

Mais uma quinta de muito pop rock com a Banda Conecta no Doma Rooftop. Dando continuidade ao projeto a banda mais animada de Brasília retorna ao palco do restaurante para agitar a noite dos brasilienses. A primeira edição foi sucesso de público e você não pode ficar de fora desta e apreciar grandes sucessos do rock nacional e internacional.

“Tocamos de tudo um pouco, a galera vai pedindo e vamos seguindo o fluxo da noite. Estamos muito felizes com esse projeto quinzenal aqui no Doma Rooftop, lotamos já na estreia. Nossa alegria é nossa marca registrada, pois amamos os palcos e a energia que somos capazes de proporcionar para o público que vem nos prestigiar.

Quem for ao Doma Rooftop vai sentir na pele nossa empolgação e musicalidade, será um supershow do começo ao fim” finalizou. A banda é formada por Roberto Dias na voz e violão, Raul Ferreira na guitarra e voz, Ian Mendes no baixo e, César Panta, na bateria. Chama os amigos para saborear o melhor da gastronomia com drinks, vinhos e aquele chopp para animar ainda mais a sua noite de quinta.

Serviço:

Doma Rooftop

Banda Conecta

Quinta-feira (14/07) – A partir das 20h