Plataforma Star+ vai ter seu conteúdo incorporado ao selo Disney+ em junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Todo o conteúdo da plataforma Star+ será incorporado ao Disney+ no próximo dia 26 de junho, e ela deixará de existir no dia 24 de julho. A mudança na organização do streaming havia sido anunciada pela Walt Disney da América Latina no fim do ano passado.

Depois dessa data, as séries e filmes que atualmente estão no Star+ e o conteúdo de esportes da ESPN só poderão ser consumidos no Disney+. O streaming alternativo do gigante do entretenimento vai passar a ser uma aba dentro da plataforma maior.

Essa separação do Star+ em uma plataforma própria já era uma exclusividade da América Latina. Na Ásia, na Europa e no Canadá, o conteúdo era concentrado, desde o lançamento, no Disney+ -sendo o Star+, desde o princípio, uma aba do serviço de streaming.

Com a mudança, quem tem uma assinatura do Star+ ou do Combo+ poderá entrar no Disney+ com o mesmo usuário e senha. Não haverá alteração no preço da assinatura no primeiros mês, mas a partir de 26 de julho será disponibilizado um preço promocional, de R$ 43,90, até janeiro do ano quem vem para quem já é assinante. O preço total depois da promoção será de R$ 62,90.

A partir de junho, portanto, o Disney+ passará a abrigar os conteúdos de Searchlight, 20th Century Studios, FX, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além da programação de esportes da ESPN.