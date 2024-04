Pitel é a décima sexta eliminada do BBB 24, com 82% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A alagoana Giovanna Pitel, 24, foi a décima sexta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (2), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 82% dos votos.

A assistente social caiu no paredão depois de receber cinco voto das fadas na última formação da berlinda. Ela enfrentou Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%) no escrutínio.

Pitel contou com a torcida de celebridades como Gil do Vigor, “é uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira”, descreveu o ex-participante.

Ela sai no paredão seguinte a eliminação de Fernanda, sua maior aliada no jogo.

Juntas, as duas mantiveram uma relação de parceria, dentro da casa, com direito a um selinho que fez o público shippar a dupla.

Outra amizade notável da ex-BBB foi com Rodriguinho. Segundo o cantor, a relação entre eles lembrava uma de pai e filha por vezes.

O laço da assistente com Lucas também chamou a atenção da audiência. Em especial a de Camila Moura, ex-esposa do brother, que entrou com o pedido de divórcio depois de ver o companheiro flertar com a eliminada.