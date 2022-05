Pela primeira vez, o ‘The Noite com Danilo Gentili’ não terá Danilo Gentili

Nesta quarta, Capitão Pavão e Soldado Gustavo vão falar mais sobre o programa que promete acompanhar o trabalho da polícia de São Paulo

Nesta quarta-feira (25), pela primeira vez, Danilo Gentili não vai apresentar o programa “The Noite com Danilo Gentili”. Ele não pode comparecer à gravação por motivos de saúde.

No lugar dele, o público verá Capitão Pavão e Soldado Gustavo, integrantes do programa “190 – Inteligência Contra o Crime”, do canal pago Discovery Plus. Eles vão conversar com outros membros do reality.

No ano passado, quando Gentili recebeu o diagnóstico de Covid-19, o “The Noite” já tinha episódios inéditos gravados, e a exibição não foi alterada.

Nesta quarta, Capitão Pavão e Soldado Gustavo vão falar mais sobre o programa que promete acompanhar o trabalho da polícia de São Paulo, mostrando sem cortes as invasões, perseguições, além das ligações para o 190 e as imagens captadas nas câmeras dos policiais.

Eles levam ao palco objetos usados durante as operações, como desencarcerador, equipamento de exploração, dispositivos eletrônicos de controle, fuzis de precisão, acessórios de disparo, capacetes com visão noturna e escudo, além de manipularem alguns dos objetos para explicar a funcionalidade de cada um.