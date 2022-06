Peixe com geleia de morango causa eliminação de Mitiko do MasterChef

Além da eliminação, o prato “diferentão” fez a participante levar uma bronca dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça

Uma mistura inusitada, peixe com geleia de morango, provocou a eliminação da dentista Mitiko, 38, do MasterChef Brasil (Band) no episódio desta terça-feira (31).

Além da eliminação, o prato “diferentão” fez a participante levar uma bronca do jurado Erick Jacquin. “Já comi coisa ruim na minha vida, mas isso aqui tá na lista de coisas de outro planeta”, disse o chef.

Jacquin havia falado para a dentista que arriscar não é uma atitude para todos os momentos.

Os outros jurados, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, também criticaram o prato de Mitiko, definido como show de horrores.

O desafio que eliminou Mitiko era sobre invólucros naturais. Os cozinheiros tiveram que cozinhar usando folhas e cascas que protegem os alimentos.

A ex-participante já havia ousado em outra prova da noite, ao servir um filé mignon com molho de chocolate. O prato também foi criticado e comparado a uma ganache, que é uma mistura cremosa de chocolate e creme de leite.

“Infelizmente não consegui mostrar quem eu sou”, lamentou Mitiko.

Para o futuro, a dentista pretende se aprimorar na culinária, estudar e compreender melhor as combinações dos ingredientes.

“A comida reúne as pessoas e é disso que eu gosto, da confraternização”, disse.

O melhor prato da noite foi o de Melina. Na prova dos invólucros naturais, ela preparou um pargo na folha de bananeira com creme de milho e ervilha.