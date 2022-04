Pedro Scooby vende férias com ele por R$ 90 mil através de NFTs

NFT é uma sigla para “tokens não fungíveis”, uma espécie de certificado de propriedade vinculado a um produto digital

Fãs do ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Pedro Scooby podem passar cinco dias de férias com seu ídolo numa praia paradisíaca na costa brasileira. Isso se desembolsarem cerca de R$ 90 mil e adquirirem um dos NFTs que o surfista disponibilizou nesta sexta (29) em um site dedicado a esse tipo de venda.

NFT é uma sigla para “tokens não fungíveis”, uma espécie de certificado de propriedade vinculado a um produto digital. Scooby está vendendo cerca de 30 mil desses ativos, divididos em diferentes pacotes.

Além das férias com o surfista, há a possibilidade de adquirir um convite para uma festa noturna com o ex-BBB como anfritião, por cerca de R$ 7 mil.

Outra opção, que custa cerca de R$ 3,5 mil, dá direito ao comprador a um encontro de uma hora com Scooby, uma vez por mês durante seis meses, com até mil participantes.

Todos valores são conversões na cotação atual da criptomoeda Martic, utilizada para compra no site. Mais baratos, há dois NFTs que ofertam a participação em sorteios das férias e da festa com o surfista.