Pedro Scooby diz que não quis ter equipe gerenciando redes pós-bbb

Ele falou sobre sua escolha em seu perfil no Instagram e afirmou que “tá indo devagar porque tá indo do meu jeito”

O surfista Pedro Scooby contou que escolheu não contratar uma equipe para cuidar de suas redes sociais após ter deixado o BBB 22. Nos stories do Instagram, o 5º colocado no reality show revelou a decisão ao justificar por que ele está “devagar” com suas contas nas plataformas.

“Eu, por opção, não quis ter nenhuma equipe que trabalhe com rede social para ficar comigo porque eu gosto mesmo de fazer meus posts, de me comunicar com a galera”, afirmou. “Então tá indo devagar porque tá indo do meu jeito” acrescentou Scooby, rindo.

O surfista agradeceu aos seguidores por todas as mensagens que recebeu enquanto estava na casa mais vigiada do Brasil e também pelas enviadas desde que saiu do programa, há uma semana. “Tô tentando ver todas as mensagens que estão mandando, tentando responder quem dá. Mas obrigado do mundo do coração pelo carinho”, completou, mandando um beijo.

Sob o lema “Vamos curtir, a vida é irada”, Scooby reassumiu as suas contas e vem publicando, sempre em primeira pessoa, sobre seu dia a dia e reencontros depois de ter saído do confinamento. Ele deixou o programa na véspera das festas de Carnaval deste ano e aproveitou ao lado da esposa Cintia Dicker e de amigos.

Nascido no Rio de Janeiro, Pedro Scooby tem 33 anos e é surfista de ondas grandes. Ele é ex-marido da atriz Luana Piovani, com quem teve três filhos, e integrou o grupo ‘Camarote’ do BBB 22. Em 2019, o agora ex-BBB sofreu um acidente enquanto competia em Nazaré, em Portugal, e precisou levar pontos na cabeça.