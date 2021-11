Paulo Betti diz que foi infeliz ao comparar jogador do Palmeiras a goleiro Bruno

Pelo Twitter, Betti publicou uma mensagem comparando o discurso do goleiro do Palmeiras com o que Bruno fazia antes dos jogos

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP

O ator Paulo Betti, 69, pediu desculpas ao goleio Weverton do Palmeiras após criticar a reza do atleta antes e depois do título da Libertadores e o comparar ao goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio a mais de 20 anos de prisão.

Pelo Twitter, Betti publicou uma mensagem, já apagada por ele, que dizia que o discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, o que ele chamou de ‘falação sobre Deus’, teria sido fora de propósito, já que o momento seria de celebração.

Na sequência, fez a afirmação que gerou toda a polêmica. “Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil”, postou.

Procurado pelo F5, Paulo Betti, por telefone, deu a sua versão e diz que foi infeliz. “Queria me desculpar com ele [Weverton], foi uma postagem infeliz. Peço desculpas a todos que se ofenderam, não queria ofender ninguém. Respeito muito a sua fé”, começou.

Segundo o ator, ele tem se desculpado pessoalmente com todos que chegam nele para falar sobre como o discurso no Twitter foi ruim. E completa: “Quero cumprimentar o goleiro pelo título. É melhor reconhecer [quando erramos]. Fui infeliz. Peço mais uma vez 1.000 desculpas”, finalizou.

A declaração não pegou bem nas redes sociais e o nome de Paulo Betti foi alçado a um dos assuntos mais comentados. A mensagem foi repercutida por muitas contas do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Weverton comemorou a vitória sobre o Flamengo agradecendo a Deus. “Hoje, diante de tanta adversidade, Deus nos agraciou para que não fique dúvida de quanto ele bom e nos colocou na história de um gigante. Não é fácil vencer duas Libertadores, estamos felizes por tudo”, disse.