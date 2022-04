Paulo André vence prova do Líder; Eli, DG e Arthur estão no paredão do Big Brother

Arthur foi eliminado por não bater o botão ao finalizar a prova. O brother alegou para a produção que havia apertado

Paulo André é o primeiro finalista confirmado no Big Brother Brasil 22 (Globo), após vencer a última prova do Líder da edição, com 19h10m de duração. Com o fim da prova, vão para a final Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer.

Arthur foi eliminado por não bater o botão ao finalizar a prova. O brother alegou para a produção que havia apertado, mas o Big Boss anunciou que a prova estava encerrada. Muito frustrado, o ator chorou com o atleta.

A prova de Líder começou logo depois da eliminação de Pedro Scooby com 55,95% dos votos, na noite desta quinta-feira (21). Por isso, Paulo André aproveitou para dedicar a vaga que conquistou ao surfista. Ele também afirmou que o Fiat Toro que ganhou vai para a mãe.

Durante a prova, os participantes precisaram ficar em uma base esperando um comando. Era possível ir para a estação eletricidade, em que era preciso receber chuva, vento e calor; a estação “todos no carro”, na qual os brothers ficaram dentro do veículo com as portas fechas, e a estação carga, na qual era preciso agilidade para carregar o porta-malas do carro e organizar os itens na prateleira correspondente.

Douglas Silva foi o primeiro eliminado da prova, após mais de dez horas de prova. Ele deixou as luvas de boxe cair do porta-malas do carro. Depois dele, após mais de 15 horas, foi a vez de Eli sair da prova, após inverter objetos na prateleira.

De acordo com o Gshow, a prova entrou para o Top 10 de provas de resistência mais longa na história do programa. Em primeiro lugar, está a disputa do BBB 18, entre Ana Clara e Kaysar, com 42 horas e 58 minutos.