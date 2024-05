Patrícia Abravanel ganha R$ 200 mil ao participar de prova no Programa Silvio Santos e divide prêmio entre mães da plateia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Patrícia Abravanel foi generosa ao presentear a plateia do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (SBT) do último domingo (12). Após participar ela mesma de um dos quadros mais icônicos da atração, o “Nada Além De 1 Minuto”, a apresentadora surpreendeu a todos com o destino do prêmio de 200 mil reais conquistados por ela.

Patrícia deu todo o valor de presente para o auditório, dividindo-o igualmente entre todas as mães presentes. 85 mulheres ganharam R$ 2.350 para cada uma. Esta foi a primeira vez que alguém presenteado com este valor o dividiu entre os participantes do auditório.

Contudo, a apresentadora teve vantagens. Ela treinou durante algumas semanas para realizar as provas, fato que contribuiu para seu bom desempenho no quadro “Doce no Copo”. “Coloque As Camisetas” e “Zig Zag” foram alguns dos desafios encarados por ela.

A atração ainda registrou o segundo lugar no ranking geral das audiências na Grande São Paulo pela quinta semana seguida. Na média geral, das 19h59 à 00h05, o Programa Silvio Santos consolidou a vice-liderança com 7,4 pontos de média, 13,8% share e 10 pontos de pico.