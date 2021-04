Izabella Rocha e Rafael Pondé lançam videoclipe e música inspirada na ancestralidade, cultura e conexão com a natureza de nação indígena da Amazônia

Desde 2018, em seu aniversário, a cantora Izabella Rocha segue viagem para algum lugar do planeta em busca de um mergulho em si mesma, sob as bênçãos de uma conjunção celestial privilegiada. Trata-se do que na astrologia é conhecido como Revolução Astrológica com deslocamento.

Em 2021, as cartas astrológicas apontaram o Acre, onde a cantora-astróloga passou dias inesquecíveis em uma tribo Katukina, observando, aprendendo e registrando tudo o que pudesse absorver. Voltou de lá determinada a montar um documentário para compartilhar a realidade, luta e imensa sabedoria daquele povo. Mas a música ouviu o chamado, e o documentário inspirou uma composição musical e um videoclipe. Em parceria com o músico Rafael Pondé, “Para o Planeta Respirar” acaba de ser lançado. “Apesar de estar no meio do lançamento do álbum Bella, essa música brotou de um momento muito bonito e especial. Não dava para deixar para depois. É ‘para o planeta respirar’ e não dá mais para esperar”, afirma a cantora.

A peça audiovisual foi feita a partir de imagens captadas do celular da cantora e produção dela mesma, mesclando cenas da gravação de Izabella, em Brasília e na Amazônia e de Rafael, em Washington, e tem montagem e edição assinadas por Sylvio Lima. Com produção de Izabella Rocha e Rafael Pondé, a canção celebra a natureza, a cultura, o conhecimento inestimável da medicina ancestral indígena, os rituais de cura através da farmácia viva que está na floresta e a urgência do resgate e respeito à Amazônia e aos povos primordiais.

Na gravação, uma sonoridade toda especial se destaca com as flautas de Sohan Hamsa, guitarras de Kiko Péres e samplers, baixo e guitarra baiana de Rafael Pondé. A montagem e mixagem foi feita por Rafael Pondé e Studios Good Vibration Records e a masterização por Rogério Naressi, no American University studios, nos Estados Unidos.

Revolução Astrológica por Deslocamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Revolução Astral por deslocamento, também conhecido como Retorno Solar, Izabella explica: “Este movimento nos aponta uma localização no planeta (cidade específica que devemos estar presencialmente no dia do aniversário) onde o posicionamento dos astros no céu possibilita condições mais favoráveis para atravessar o novo ano”. Uma estudiosa apaixonada da astrologia, ela aborda o tema em vídeos semanais compartilhados em suas redes sociais.

Letra da Música

Pro planeta respirar

(Izabella Rocha e Rafael Pondé)

O mato não pede licença não

No caminho das águas a plantação

A força do índio vem da floresta

Farmácia sagrada das folhas e cipós

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samauma é a fonte espiritual

Sua sombra é o templo de um ritual

De remédios bem vivos salvando

As vidas em comunidade

Contando histórias resgatam memórias

Da sua liberdade

Precisamos preservar esse povo que lutou

Pra Amazônia conservar e o planeta respirar