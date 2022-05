Pabllo Vittar leva tombo durante show em Nova York

A cantora se desequilibrou durante sua apresentação e caiu ao lado de duas bailarinas, mas se levantou rapidamente

Durante um show no domingo (1º) em Manhattan, Nova York, a cantora e drag queen Pabllo Vittar se desequilibrou e caiu ao lado de duas bailarinas que dançavam com ela a música “Amor de Que”.

“Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui não foi nada”, disse a artista após se levantar. Depois da apresentação, ela compartilhou um vídeo do momento pelos Stories do Instagram. “Aí, que tombo lindo. Gente, o que aconteceu aqui!”, escreveu Pabllo.

Foto/Reprodução

Alguns fãs comentaram a queda nas redes sociais. “O cair é do homem, mas o levantar é da drag queen”, disse um internauta.

O show em Manhattan fazia parte da turnê I AM PABLLO WORLD TOUR, que já passou pelo Chile, Argentina, Colômbia e Canadá e seguirá para a Europa. A apresentação de Pabllo no Lollapalooza, em março deste ano, também fazia parte do roteiro.