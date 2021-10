Owen Wilson nunca quis conhecer filha de três anos, diz ex-namorada do ator

Em entrevista ao Daily Mail, a modelo disse que fica triste com o distanciamento do pai. “Ele nunca a conheceu, infelizmente”, diz

SÃO PAULO, SP

O ator Owen Wilson, 52, teve em 2018 uma filha com a modelo modelo Varunie Vongsvirates. Porém, segundo ela própria, o artista nunca quis conhecer a menina. Em entrevista ao Daily Mail, a modelo disse que fica triste com o distanciamento do pai. “Ele nunca a conheceu, infelizmente”, diz. A menina de chama Lyla.



Segundo ela, o ator só foi reconhecer a paternidade no final de 2018 após um exame de DNA. A Justiça, portanto, estabeleceu uma quantia de pensão que nunca foi contestada por ele. Ou seja: paga corretamente, mas faz questão de se manter ausente.



Wilson nunca quis se pronunciar sobre o assunto. Em 2019, saiu uma sentença de que Wilson deveria pagar uma pensão mensal de US$ 25 mil (mais de R$ 138 mil) para a filha. Segundo o site Radar Online, a pequena Lyla nasceu em outubro de 2018 e já na ação em que pediu teste de DNA o artista afirmou que não queria conhecê-la.



A mãe da criança descobriu a gravidez quando não estava mais com o ator e apresentou uma petição de paternidade em 30 de maio de 2018, antes de dar à luz. Na resposta, Wilson afirmou, em julho daquele ano, que não queria visitas e que não tinha certeza se era o pai do bebê.



De acordo com a publicação, o casal não teve mais contatos desde que Vongsvirates comunicou a gravidez porque o ator teria mudado seu número de telefone. Em uma entrevista ao mesmo Daily Mail em 2019, Vongsvirates afirmou: “A Lyla precisa de um pai. É irônico como [Owen] continua pegando esses papéis de pai [no cinema] e ele nunca conheceu sua própria filha.”



Na internet, muita gente se mostrou contra a atitude do ator. “Então o Owen Wilson tem contato com seus dois filhos de outras duas mães, mas nunca conheceu sua filha de três anos? Que tipo de babaquice é essa?”, indagou uma seguidora.