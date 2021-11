Os looks das famosas no aniversário de Deolane Bezerra. Quem brilhou e quem foi “blackout” na noite.

Quem não gosta de conferir os looks das famosas nas festas mais concorridas? A festa de aniversário de Deolane Bezerra juntou um time de famosas inspiradas a fazer bonito no evento.

A dona da festa, Deolane Bezerra ostentou jóias caríssimas, seus brincos por exemplo, avaliados em um milhão de reais e foram inspirados nas joias que Ivete Sangalo usou recentemente. Ela teve duas trocas de looks no evento, dois vestidos criados pelo queridinho das famosas atualmente: Israel Valentim.

Já Nicole Bahls escolheu look dourado para curtir a noite. Virgínia que foi acompanhada de Zé Felipe apostou em vestido prata de paetês bordados, com volume na saia e recortes no top.

Nicole Bahls toda dourada. Foto: Instagram

Virgínia apostou no prata de paetês e foi com seu boy. Foto: IG

Agora o que houve com Fernanda Keulla? Algumas pessoas presentes disseram que a ex-bbb e agora apresentadora do Encrenca na Rede TV estava fazendo um cosplay de Deolane! Que maldade heim pessoal?

Fernanda Keulla em look Deolane. Foto: Instagram

As amigas e rivais Jojo Todynho e Kamila Simioni também apostaram nos brilhos. Kamila escolheu vestido justo, bordado, bem sexy! Já Jojo estava com um vestido de paetês bege, curto.

Jojo pronta para festa. Foto: Instagram

Kamila na pose para festa de Deolane. Foto: Instagram

Gabi Martins (hã?), a cantora sertaneja escolheu o pretinho básico, mas com detalhes bordados.

Gabi Martins apostou no look preto com bordados. Foto: Instagram

Vamos ao ranking das melhores? A dona da festa é óbvio que estaria nesta lista, tanta ostentação merece um lugarzinho em nossos melhores looks. Muitas jóias, adereços, troca de looks, brilho, transparência, ufa. Até achei que estava descrevendo um look de Khadija! E para finalizar, Nicole Bahls! Ai que tudooo!

Deolane Musa feliz da vida com sua festa cheia de famosos. Foto: Popline

O apagão da moda ficou por conta de Fernanda Keulla. Não deu pra entender bem a proposta! Sorry! E Raffaela, irmã de Neymar, que foi de conjunto estampado amplo, com botas rosas e top. Hummm, não rolou!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E na opinião de vocês quem brilhou neste evento heim?