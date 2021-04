Os Barões da Pisadinha lançam quarto volume do projeto “Da Roça pra Cidade” e EP surpresa “Bora pro Piseiro”

O duo liberou, na última sexta-feira (23), o quarto volume do novo DVD e, na madrugada de ontem (25), o EP surpresa

Com mais de 210 milhões de execuções nas plataformas digitais de áudio e vídeo, o projeto “Da Roça pra Cidade”, d´Os Barões da Pisadinha, segue entregando o melhor do piseiro a cada lançamento. Na última sexta-feira (23), chegou o quarto volume do bem-sucedido DVD, com duas canções inéditas, “Quando a Saudade Bater” e “Mordidinha”. E as novidades não param: eles também lançaram, na madrugada do último sábado para o domingo (25), o EP surpresa “Bora pro Piseiro”, no melhor estilo d´Os Barões, com as canções “Alma de Rapariga”, “Bora pro Piseiro” e “Rapariga Oficial”.

Dando sentido ao bordão que o duo popularizou no novo DVD, “da roça pra cidade, pra tocar o seu coração”, o quarto bundle do projeto traz como tema os relacionamentos, sempre abordados de forma descontraída pelos Barões, mas agora com uma pitada de sofrência. Em “Quando a Saudade Bater”, composta por Kinho Chefão e Saymon Marques, eles falam sobre o arrependimento depois do término, quando o outro faz falta, especialmente se já seguiu em frente. “Mordidinha” tem composição de Kinho Chefão, Hiago Nobre e Renno Poeta e brinca com o ciúme e as marcas – de mordidinhas – que ele deixa, ainda mais se um dos dois for comprometido com outra pessoa.

No EP “Bora pro Piseiro”, eles trazem “Alma de Rapariga”, composição de Gabriel Vitor, que fala sobre a paixão por uma companheira com “carinha de bebê e alma de rapariga”; já a faixa que carrega o nome do EP surpresa, de autoria de Kinho Chefão, é um convite para o piseiro, com muita animação. Em “Rapariga Oficial”, também composta por Kinho Chefão, a “rapariga” volta à cena: “chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial”, diz a letra.

Colecionando hits, entre os destaques do projeto “Da Roça pra Cidade”, estão “Esquema Preferido”, que conta com mais de 176 milhões de plays de áudio e vídeo; “A Roça ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)”, lançada no Big Brother Brasil, que já conta com mais de 25 milhões de execuções; e a parceria com Jorge, da dupla com Mateus, “Quero Ver É Me Esquecer”, que acumula mais de 62 milhões de streams combinados.

O DVD “Da Roça Pra Cidade” vem sendo lançado em etapas e tem previsão para ter todas as músicas disponíveis em outubro deste ano. Entre as participações especiais estão: Jorge, da dupla com Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. Serão, ao todo, 18 músicas, sendo 16 faixas inéditas e as versões de “Meia Noite (Cê Tem Meu WhatsApp)” e “Mamãe que é Mamãe”.