Onde surgiu o jogo do bicho?

Um dos jogos mais famosos e populares do Brasil, o jogo do bicho é um jogo que certamente a grande maioria dos brasileiros já teve algum contato, ou até mesmo ilegalmente, jogou e ganhou alguns trocados.

Os bicheiros (profissionais que trabalham com o jogo do bicho), possuem bancas espalhadas em todo território nacional que, de maneira completamente ilegal, aceitam apostas semais para mais jogos do bicho.

Mas afinal, como surgiu o jogo do bicho? Ele já foi legalizado em algum momento da sua história? O Brasil libera para que algum jogo de azar (assim como o jogo do bicho), possa ser jogado por aqui?

Como nasceu o jogo do bicho?

Para início de conversa, o jogo do bicho nasceu exatamente aqui no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro.

O início da sua história é um tanto peculiar e até mesmo inocente, dado o tamanho do seu sucesso e arrecadação em tão pouco tempo de existência. Tudo começou há muito tempo atrás, em meados de 1892.

Neste ano em particular, o Brasil estava passando por um momento único na sua história, que era a sua transição de império para a república federativa brasileira.

Mas, nesse esperada transição, nem tudo foram rosas para os envolvidos, e certamente não foram para o Barão João Batista Viana Drummond, que se viu em uma situação bem delicada e difícil quando o império foi excluido e a verba destinada para a manutenção do seu Jardim Zoológico localizado na Vila Isabel, também.

Afinal, como manter em pé um negócio sem a ajuda financeira do governo? E a resposta foi, com uma dose de esperteza e muita criatividade por parte do barão, a criação de um jogo que chamasse à atenção das pessoas, que pudessem ir visitar o Jardim Zoológico e ainda ganhar algum dinheiro participando de um jogo muito simples, que dependia apenas, da pura sorte de cada jogador.

Como as pessoas jogavam o jogo do bicho nessa época?

Quando foi criado, o jogo do bicho era jogado da seguinte maneira: a pessoa ia até o Jardim Zoológico e comprava um ingresso para passar o dia visitando as instalações do zoológico.

Junto ao ingresso, era impresso a imagem de um bicho (dentre vinte e cinco opções de bichos). E a pessoa ficava em mãos com um dos animais que eram oferecidos.

No final do dia, mais ou menos às 17h da tarde, o Jardim Zoológico realizava um sorteio, ao qual, em cima de um grande poste de madeira que ficava na entrada no zoológico, era colocado um dos vinte e cinco bichos que estavam nos ingressos dos visitantes.

O visitante que estivesse no seu ingresso com o bicho sorteado no poste, iria ganhar um valor em dinheiro que era muito superior ao valor que ele tinha dado no ingresso para a entrada no Jardim Zoológico.

Então, muito além de curtir um dia muito agradável no zoológico, a pessoa poderia sair do seu passeio com uma bolada de dinheiro em mãos.

Certamente que, com o passar dos dias, a popularidade e aumento das visitas no zoológico aumentaram muito, e o jogo do bicho passou a ser conhecido em toda a cidade do Rio de Janeiro.

O jogo do bicho já foi legalizado em algum momento da sua história?

Sim, após a sua criação, o jogo do bicho era um jogo totalmente legal de ser feito. Ele foi legalmente proibido de ser feito apenas no ano de 1941, com a criação da Lei das Contravenções Penais (Decreto 3.688/41). E então, até os dias de hoje, a sua prática é proibida de ser feita em todo território nacional.

Mas vale ressaltar que, mesmo em meio à proibição, o jogo do bicho acaba sendo jogado em todo o Brasil.

O Brasil libera para que algum jogo de azar possa ser jogado por aqui?

Todos os jogos de azar são proibidos de serem jogados aqui no Brasil, tanto de maneira física, quanto virtual. O que acontece é que muitos brasileiros, mesmo sabendo dos riscos existentes, optam por jogar os jogos de azar ilegalmente.

