O bebê internacional: filho de Bianca Andrade recebeu elogio de Khloé Kardashian

A influenciadora e empresária foi à loucura ao ver que o filho Cris foi notado por Khloé nas redes sociais.

No último sábado (15), o baby Cris recebeu um elogio mega especial da socialite Khloé Kardashian. No twitter, uma fã brincou ao pedir para ser adotada pela influencer norte-americana, e publicou uma foto do filho de Boca Rosa. Khloé respondeu o tweet dizendo: “the cutest”, que quer dizer ‘o mais fofo’.

Bianca Andrade ficou em choque com o comentário. Ela escreveu: “Gente o Cris foi notado pela Khloé!!! É o reizinho mesmo! Esse ano tá demais”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora ainda publicou uma sequência de fotos do filho, que completou neste último domingo (16), seis meses, que deixaram os fãs loucos com tanta fofura.

“Você me ensina tanto, filho. Dia pós dia. A ser mais responsável, mais madura, mais acolhedora comigo mesma (pq num é fácil dar conta de tudo), eu me sinto na minha melhor versão sendo sua mãe, obrigada por me proporcionar isso mesmo tão neneinzinho! Ah, e como eu sempre digo: você, seu pai e eu somos melhores amiguinhos… a gente te acha um garotinho muito daora e te amamos mais que TUDO NESSA VIDA”, completou Bianca.