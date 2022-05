Nova temporada de ‘Stranger Things’ será dividida; saiba como assistir

Os novos episódios da série já foram lançados nesta sexta-feira e o lançamento da segunda parte está programado para o dia 1º de junho

“Stranger Things” está de volta. Quase três anos depois da estreia da terceira temporada, que ocorreu em julho de 2019, a Netflix lançou novos episódios da série nesta sexta-feira (27).

A quarta temporada, no entanto, será dividida em duas partes. A primeira, que já está no ar, tem sete episódios, com duração de até 1 hora e 39 minutos. Os fãs que quiserem fazer uma maratona levarão cerca de nove horas.

O lançamento da segunda parte está programado para a próxima quarta-feira, em 1º de junho.

Episódios de “Stranger Things” já lançados Episódio 1: “O Clube Hellfire” Na nova escola, On precisa aprender a lidar com os valentões. Joyce abre um pacote misterioso. Em Hawkins, uma jogadora atrevida agita a noite de D&D.

Episódio 2: “A Maldição de Vecna” Mike embarca em um avião rumo à Califórnia. Um corpo abala Hawkins. Nancy sai à procura de pistas. Abalado, Eddie conta aos amigos o que viu.

Episódio 3: “O Monstro e a Super-heroína” Murray e Joyce viajam para o Alasca e On enfrenta duras consequências. Robin e Nancy fazem uma descoberta sobre os monstros de Hawkins. Dr. Owens traz más notícias.

Episódio 4: “Querido Billy” Max está em perigo e o tempo está se esgotando. Um paciente do hospital Pennhurst recebe visitas. Na Rússia, Hopper vai à luta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Episódio 5: “Projeto Nina” Owens leva On para Nevada, onde ela é obrigada a encarar o passado. Em Hawkins, a turma vasculha uma casa em ruínas atrás de pistas. Vecna faz mais uma vítima.

Episódio 6: “Mergulho” Uma missão de resgate arriscada toma forma. Na Califórnia, os garotos pedem ajuda a uma hacker. Steve se sacrifica pelo grupo.

Episódio 7: “O Massacre no Laboratório de Hawkins” Hopper se prepara para uma batalha épica. Dustin investiga as motivações secretas de Vecna e decodifica uma mensagem do além. On encontra forças numa lembrança distante.