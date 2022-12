Noivo é beijado por convidado na frente da mulher em casamento e vídeo viraliza

Sem que ele veja, o convidado se aproxima e dá um beijo no rapaz, que continua de olhos fechados. E não é qualquer beijo. É um beijão

Imagens de um casamento viralizaram na internet e chocaram internautas de todas as redes sociais. O vídeo mostra um convidado beijando o noivo na frente da noiva.

Durante a comemoração do casamento, o noivo está de olhos fechados, com a camisa meio aberta e com um copo de bebida para o alto. Sem que ele veja, o convidado se aproxima e dá um beijo no rapaz, que continua de olhos fechados. E não é qualquer beijo. É um beijão.

Com informações do Extra