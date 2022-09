No RiR, Glória Pires diz ser ‘natural’ a nova era dos famosos da internet

A atriz falou que por não ter tempo, não é assídua nas redes sociais, mas que procura está sempre atualizando o seu Instagram com coisas do seu interesse

Presente no quinto dia do Rock in Rio ao lado dos filhos, a atriz Glória Pires opinou sobre os novos artistas e famosos da internet e descartou qualquer tipo de rivalidade entre eles e os globais, como repercutiu na imprensa nos últimos dias.

“É natural essa mudança, porque são novos veículos, com uma nova linguagem. Mas acho bacana sempre poder aprender porque você nunca sabe tudo que não possa aprender alguma coisa”, disse à reportagem.

A atriz falou que por não ter tempo, não é assídua nas redes sociais, mas que procura está sempre atualizando o seu Instagram com coisas do seu interesse.

“Principalmente porque não tenho mais esse tempo, a vida está andando muito rápido para mim. Mas eu estou ali, dou sempre uma olhada e aprendo umas coisinhas novas”.

O Instagram é a rede preferencial de Gloria, que diz postar com frequência. “Procuro sempre compartilhar alguma iniciativa sustentável, ligado aos povos das florestas, proteção dos animais, direitos dos artistas e coisas que eu acredito. São coisas que me interessam”.

“No início foi muito difícil entender o que eu poderia postar que não seria invasivo para minha vida. Porque eu sou muito low profile. Então, eu achei esse lugar”, acrescentou.

Glória disse ainda que é preciso ter responsabilidade sobre o que é exposto na mídia e como o mundo vive um momento “de muita rapidez”.

“O bacana da internet é ter essa liberdade. Mas é muito importante também haver responsabilidade. E isso vem com o tempo, com a experiência. Só assim esse equilíbrio vai surgindo. Tudo precisa de uma prática e de um tempo para acontecer”, avalia a atriz. Mas diz que a rapidez das redes ainda “é difícil”.