‘No Rancho Fundo’ tem maior elevação da década na Globo e vira fenômeno no Nordeste

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Com um mês no ar, “No Rancho Fundo”, atual novela das seis da Globo, já pode ser considerada um sucesso. A trama teve a maior elevação da faixa com relação a sua antecessora na década e virou um grande êxito na região Nordeste.

Segundo dados do Kantar Ibope, obtidos pela reportagem, a trama acumula 19 pontos de média em São Paulo, principal mercado da televisão brasileira. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

O remake de “Elas por Elas”, que antecedeu a produção, fechou com 15 pontos de média geral. Trata-se de uma elevação de quatro pontos de média ou de 26,6%.

Desde 2016, a Globo não via uma subida tão grande. Na época, “Além do Tempo” (2015) terminou sua trajetória com 19 pontos. Sua sucessora, “Êta Mundo Bom” (2016) fechou a trajetória com 27 pontos, um fenômeno até os dias de hoje.

No caso de “No Rancho Fundo”, também chama a atenção o desempenho da produção no Nordeste. Antes da estreia, a caracterização da produção foi criticada nas redes sociais. Mas, ao que tudo indica, a produção tem agradado bastante por lá.

Em Salvador, a novela marca médias de 25 pontos, quatro pontos acima do que “Elas por Elas” alcançava na capital baiana. No Recife, os índices ficam na casa dos 24 pontos. Na capital pernambucana, a estreia conseguiu o melhor desempenho nacional, com 28 pontos. Por fim, em Fortaleza, a trama protagonizada por Andreia Beltrão tem média desde a estreia de 21 pontos, são três a mais em relação ao que sua antecessora conseguia na capital cearense.

“No Rancho Fundo” é uma espécie de spin-off de “Mar do Sertão” (2022), que também teve relativo sucesso na região nordestina. Ambas foram escritas por Mario Teixeira.