No Rancho Fundo: Festa de lançamento exalta Nordeste pujante e tem pedido de emprego no palco

VITOR MORENO

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A equipe e o elenco de “No Rancho Fundo”, próxima novela das seis da Globo, se reuniram nesta segunda-feira (8) para o lançamento da novela. Parte dos cenários da trama foram montados no estúdio F, normalmente usado para a gravação de programas de auditório, para abrigar a festa.

O evento contou com comidinhas que tinham elementos nordestinos, para fazer jus à história, que se passa nas fictícias Lasca Fogo e Lapão da Beirada. Havia petiscos como croquete de milho verde e pratos como escondidinho de carne seca e bobó de camarão. Entre as sobremesas, canjica cremosa com paçoca, cocada com coco queimado, mini bolo de rolo e bala de coco.

Os convidados assistiram a um clipe que apresentava a história e depois conferiram um pocket show de Natasha Falcão, que canta com Elba Ramalho a versão da música “No Rancho Fundo” que estará na abertura da novela. Falcão também estará no elenco da novela, como uma das quengas do cabaré comandado por Deodora (Debora Bloch).

Antes, os repentistas Juzé e Lukete pediram emprego na novela para o diretor artístico Allan Fiterman e para o autor Mario Teixeira no palco. Os dois músicos já haviam participado de “Mar do Sertão”, que contou com a mesma equipe de criação, e improvisaram versos sobre os personagens que voltam na nova trama e também sobre os que estão aparecendo pela primeira vez. Aplaudidos, eles acabaram “contratados” na hora.

Um dos assuntos que dominou as conversas com a imprensa foi a repercussão negativa que a primeira imagem da novela teve nas redes sociais. Alguns internautas acusaram a Globo de sempre mostrar o sertão com cores terrosas e de explorar em excesso as mazelas da região, em detrimento de outros aspectos.

“Essa era uma primeira foto, que era um teste de paleta, que é pra ver como ficam as cores no ar, na tela e no vídeo. Então, isso não estava aprovado pelo Alan Fitterman, que é o nosso diretor artístico, e ele ficou furioso quando soube disso”, afirmou o autor Mario Teixeira. “Acho que as pessoas julgaram precipitadamente, mas foi uma meia dúzia, viu, que esperneou.”

Ele explicou que a novela terá vários cenários e que parte deles mostra um Nordeste bastante pujante. A princípio, a família protagonista vive na roça, em uma situação economicamente difícil, até encontrar uma pedra preciosa e se mudar para um hotel. “Até mesmo dentro daquela precariedade da vida deles, aquilo já era uma imagem bonita, né? Não precisa ser rica pra ser bonita”, avalia.

Já Andrea Beltrão, que interpreta a matriarca Zefa Leonel, uma das protagonistas, disse que prefere se ater ao que for falado depois que a novela estrear. “Eu não frequento muito a rede social. Não tenho nada contra, mas tenho outras prioridades”, afirmou.

“Eu soube que teve uma repercussão grande, mas não considero muito porque foi em cima de uma foto, que não era uma foto autorizada, então fica um comentário meio vazio na minha opinião”, avaliou. “Eu acho que as críticas, boas ou más, que vão me importar, virão depois que a novela estrear. Aí eu vou prestar muita atenção.”