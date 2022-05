No Limite: marido de Matheus elogia tática de mentir escolhida por ele

“Tenho certeza que ele vai ganhar”, afirma Felipe Perrin, esposo do participante da edição de 2022, que teve início nesta semana

Na estreia da nova temporada de “No Limite” na última terça-feira (3), quem se destacou foi Matheus Pires. Sem medo do julgamento do público, o pedagogo de 30 anos admitiu que criou um personagem para a disputa, inventando para os outros participantes que era conhecido por seu sobrenome e que estava desempregado.

Esse pode ser só o início da trajetória de invenções e manipulações dele dentro do jogo e seu marido, Felipe Perrin, em uma entrevista a ‘Splash’, que a estratégia já estava nos planos antes do início do reality.

“Ele conhece e estudou o jogo. A gente já falava sobre criar um personagem. Tenho certeza que ele vai ganhar”, afirma Felipe.

‘Survivor’

A tática de Matheus não é novidade para quem, assim como ele, é fã do programa “Survivor”, reality gringo que inspirou o “No Limite”. Felipe conta que o marido assistiu novamente a todas as temporadas do programa antes de entrar na competição.

“Ele é muito fã de reality show. Já se inscreveu várias vezes para o “BBB”, mas quis tentar outra coisa neste ano”, explica. Sem a intervenção do público, fica mais fácil articular as estratégias.

“Manipular, fazer alianças e até traições são formas que os jogadores do formato utilizam. Assistindo muito, vimos que não necessariamente um participante do “Survivor” precisava ter força. A cabeça deles pode levar muito mais longe até a final”, diz Felipe.