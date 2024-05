‘Ninguém sabe dos meus exames nem da minha vida’, rebate Maiara sobre críticas ao corpo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraísa, resolveu se pronunciar sobre os comentários negativos com relação ao seu corpo após ter perdido 30 kg em seis meses. Ela reclamou das críticas e avisou que conseguiu eliminar o excesso de peso com ajuda médica.

“Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou”, disse a sertaneja ao canal Renato Sertanejo. “Se você está querendo falar da minha magreza, procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, vai fazer dieta que dá certo”, completou.

Maiara disse ainda que está saudável e tem procurado cuidados médicos durante o processo de emagrecimento. “Tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente, porque se for entrar na loucura da internet… Ninguém sabe da minha vida pessoal.

“Ninguém sabe dos meus exames nem da minha vida. Não me enche o saco. Vai emagrecer ao invés de ficar me xingando na internet”.