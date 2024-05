Neymar vai leiloar chuteira banhada a ouro e partida de pôquer com ele em evento beneficente

FELIPE BRAMUCCI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Marcada para o dia 3 de junho, no clube Monte Líbano, em São Paulo, a quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr terá uma chuteira banhada a ouro como destaque.

O acessório de 18 quilates, com diamantes incrustados, foi confeccionado pelo designer Pedro Yossef, a partir de uma chuteira usada por Neymar em campo. O item será separado: um dos pés ficará com o participante vencedor do leilão e o outro em posse do próprio jogador.

O leilão inclui oportunidades de interagir com Neymar, como em uma partida de pôquer ou em uma visita a sua pista de kart particular em Mangaratiba (RJ). Além disso, será leiloado um encontro com o jogador em Riad, capital da Arábia Saudita, para assistir ao jogo do time de futebol Al Hilal em seu camarote pessoal.

Vivências com outras celebridades, também estão no catálogo. Estará à venda a chance de disputar uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno; um dia acompanhando os treinos do lutador do UFC Charles do Bronx e até mesmo um churrasco com direito a pagode na casa de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

O evento espera receber cerca de 800 participantes. Além de Neymar e sua irmã Rafaella Santos, o evento será apresentado por Adriane Galisteu, Roberto Justus e sua mulher, Ana Paula Siebert, Bruno Avelar (empresário e fundador de “O Poder do Network”), Carlinhos Maia, João Silva (filho do Faustão), Lívia Andrade, Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, Rodrigo Faro, Silvia Abravanel e Tiago Leifert.

Todo o dinheiro arrecadado será destinado aos programas do Instituto Projeto Neymar Jr, que tem como objetivo “ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social”.

Em 2023, o atleta arrecadou mais de R$ 10 milhões no evento. Neste ano, o objetivo é superar a arrecadação anterior.

CONFIRA TODOS OS LOTES DISPONÍVEIS PARA SEREM ARREMATADOS NO LEILÃO