Netflix vai lançar plano com anúncios a R$ 18,90 por mês para tentar driblar crise

A Netflix anunciou nesta quinta que vai lançar um pacote com anúncios, uma novidade na plataforma. O plano, que estreia em 3 de novembro, vai sair a R$ 18,90, R$ 7 a menos que o pacote mais barato oferecido hoje pelo gigante do streaming.

A intenção é fugir da crise, que vem atormentando a Netflix desde o começo do ano. A plataforma perdeu assinantes nos dois primeiros trimestres, em decorrência de uma combinação de concorrência mais intensa, do amadurecimento do mercado e de sua decisão de aumentar preços quando os consumidores já enfrentavam a alta da inflação em outros setores.

Serão exibidos entre quatro a cinco minutos de anúncios por hora no novo plano. Não será possível baixar filmes nem séries, que estarão disponíveis em qualidade inferior ao full HD. Além disso, uma seleção de títulos estará indisponível, mas a plataforma não revela quantos.

A Netflix afirma que, a princípio, os anúncios terão 15 ou 30 segundos. Os comerciais serão exibidos antes e durante as séries e filmes.

O plano básico vai estar disponível em 12 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Japão e Espanha.