Neil Patrick Harris entra para o elenco de ‘Doctor Who’

A BBC confirmou Nesta segunda-feira, 13, que Neil Patrick Harris está no elenco da próxima temporada de Doctor Who!. A participação do ator vai ao ar em 2023 como parte das comemorações de 60 anos da série.

Russel T. Davies, que será o showrunner da nova temporada, fez mistério sobre quem o ator vai interpretar na próxima temporada do seriado.

“É minha enorme honra abrir as portas dos nossos estúdios para o poderoso Neil Patrick Harris… Mas quem, por que, o que ele vai interpretar? Vocês terão que esperar. Eu prometo, as coisas que estamos gravando são incríveis. Doutor, tome cuidado”, comentou ele.

Harris se junta a um elenco que já inclui Ncuti Gatwa, de Sex Education, que será a nova encarnação do Doutor, e Yasmin Finney, de Heartstopper, cujo papel tampouco foi divulgado.

Enquanto isso, David Tennant e Catherine Tate reprisarão os seus papéis de 10º Doutor e Donna para as celebrações dos 60 anos da série. No Brasil, Doctor Who! é distribuída pelo GloboPlay e é possível assistir apenas a 13ª temporada.