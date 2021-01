Nego do Borel tem casa revistada pela polícia; Justiça o proíbe de citar Duda Reis

PUBLICIDADE

Nego do Borel, 28, recebeu a visita da polícia em casa nesta sexta-feira (15). Isso ocorre após a ex-noiva dele, Duda Reis, 18, ter registrado um boletim de ocorrência na quinta-feira (14) em que o acusa de violência doméstica, estupro de vulnerável e ameaça de morte, entre outras coisas.

De acordo com o próprio cantor, os agentes levaram uma arma de ar comprimido, que ele diz que era usada em jogos de paintball. O cantor também negou ter qualquer envolvimento com atividades ilícitas em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Hoje a polícia esteve aqui em casa e eu autorizei a entrada deles na minha casa porque sou um cara muito correto nessa base da lei”, contou. “A gente está correndo atrás e, em breve, vou poder provar toda a verdade para a vocês. A gente está muito dentro da lei e muito correto.”

“Conheço traficante, polícia, milícia, bandido e tudo quanto é tipo de gente, mas não quer dizer que faça as mesmas coisas que eles fazem”, defendeu-se. “Fui acusado de ter uma arma dentro da minha casa, sendo que era de airsoft, e ela [Duda Reis] sabia disso. As verdades vão aparecer. As mentiras vão cair por terra. Está nas mãos do juiz, da Justiça e da polícia.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda nesta sexta, as advogadas de Duda Reis divulgaram que a Justiça concedeu uma medida protetiva para que o cantor não se aproxime da ex ou da família dela. Antes, ela já havia dito que havia sido ameaçada por ele.

“Eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança sim”, afirmou. “Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, Izabella Borges e Gizelly Bicalho (que, além de advogada, foi participante do BBB 20) disseram que fizeram o pedido em caráter de urgência e que ele foi aceito na quinta. A medida visa “proibir a aproximação, o contato, a frequentação de locais nos quais Maria Eduarda e sua família estejam, bem como a suspensão de porte e/ou posse de arma de fogo”.

Elas também comunicaram que a decisão judicial também trouxe “aspectos inovadores no tocante à proteção integral da mulher”. Elas se referem à juíza ter proibido que Nego compartilhe fotos ou vídeos íntimos de Duda. Ele também não pode marcar a ex nem os familiares dela em mensagens nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para encerrar, a influenciadora Lisa Barcelos resolveu se pronunciar nas redes sociais, depois de alguns dias de silêncio, após ser apontada como amante do cantor. Apesar de já ter admitido ter feito sexo com Nego, ela disse que não era amiga de Duda, como chegou a ser noticiado.

Lisa explicou que conheceu Nego por meio das redes sociais, depois de enviar mensagem privada para ele pedindo que ele mandasse um vídeo para o namorado dela, que era fã do cantor. O relacionamento acabou pouco tempo depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Nego teria feito contato com ela tempos depois, perguntando se ela tinha empresário e a convidou para um jantar. Ela foi com a mãe e um amigo. Nesse dia, ficou combinado que ela teria um prato no cardápio do restaurante de um amigo do cantor.

Em outra ocasião, ela teria publicado nas redes sociais que estava com um amigo no centro do Rio. Quando Nego viu, os convidou para irem até lá comer pizza. “Esse dia que aconteceu tudo o que aconteceu”, afirmou. “[Mas] passou isso, depois ficou meio esquisito entre a gente.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, só depois ele a chamou para uma festa na casa dele, desta vez com a presença de Duda. “Eu nunca tinha falado com ela antes na minha vida”, garantiu. “Vi que ela era um amor de pessoa, muito gentil, quis muito falar com ela na época, mas falaram que eu ia perder tudo.”

Ela diz que tinha uma música pronta e uma linha de maquiagem para serem lançadas. “Estava começando a conquistar minhas coisinhas”, contou. “Imagina uma adolescente de 17 anos.”

Depois desse dia, Lisa diz que preferiu não fechar contrato com Nego. “Acabou que a gente cortou os laços”, disse.

No vídeo, ela pediu desculpas a Duda (“não tinha ideia do que ela passava”), aos familiares e amigos pela exposição (“se eu pudesse voltar e apagar tudo, não teria nada disso acontecido”) e pediu que deixassem de xingá-la nas redes sociais. “Fico feliz que todas as atitudes contra a pessoa estão sendo tomadas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress