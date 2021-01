Nego do Borel lança música chamada “recomeçar”

PUBLICIDADE

Nego do Borel lançou uma música na madrugada desta sexta-feira, 22, chamada “recomeçar”. Depois das polêmicas envolvendo o relacionamento com sua ex noiva Duda Reis, Nego do Borel diz “que a verdade virá”. Sobre a música, o cantor diz que deixou o “coração compor”.

O cantor foi acusado por Duda de agressão, manipulação, estupro, ameaça e traições. O lançamento da música vem indicar o início de uma nova fase para Nego, mas não pegou muito bem na internet. A música recebeu alguns comentários do tipo “fazendo música pra ver se consegue pagar os processos KAKAKA o desespero vem”, “Tome deslike”, “vou ouvir no mudo”.