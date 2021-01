Nego do Borel apela para discurso religioso após acusações de agressão

PUBLICIDADE

O cantor Nego do Borel, 28, que nesta semana teve seu nome envolvido em polêmicas com sua ex-noiva, Duda Reis, 18, que o acusa de agressão e crime de violência sexual, aderiu ao discurso redentor, se referiu a Deus, e se disse “pecador” em uma postagem no Instagram neste sábado (16).

Acompanhando uma foto em preto-e-branco, com areia entre os dedos, ele escreveu: “Te amo, toma minha vida em suas mãos! Eu sei que o Senhor sabe de tudo! Sou pecador, todos nós somos digno de pena, que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui, Pai!”

Na última semana, ele foi acusado por Duda, com quem se relacionou por três anos, de violência doméstica, estupro de vulnerável e ameaça de morte, entre outras coisas, em boletim de ocorrência registrado na quinta-feira (14).

Vieram também à tona traições por parte do cantor e acusações de agressão de outra ex-namorada.

Nesta sexta-feira (15), a polícia esteve na casa do cantor. De acordo com o próprio acusado, os agentes levaram uma arma de ar comprimido, que ele diz que era usada em jogos de paintball. O cantor também negou ter qualquer envolvimento com atividades ilícitas em vídeo publicado em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda nesta sexta, as advogadas de Duda Reis divulgaram que a Justiça concedeu uma medida protetiva para que o cantor não se aproxime da ex ou da família dela. Antes, ela já havia dito que havia sido ameaçada por ele.

As informações são da FolhaPress