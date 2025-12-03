Menu
National Board of Review elege ‘O Agente Secreto’ como um dos melhores filmes do ano

A produção aparece no grupo dos cinco destaques selecionados pelo NBR ao lado de A Garota Canhota, O Amor que Resta, Valor Sentimental e Sirat

Redação Jornal de Brasília

03/12/2025 20h08

wagner moura

Foto: Divulgação

São Paulo, 03 – O cinema brasileiro segue fazendo história no circuito internacional. Nesta quarta-feira, 3, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi eleito um dos melhores filmes internacionais de 2025 pelo National Board of Review (NBR).

A produção aparece no grupo dos cinco destaques selecionados pelo NBR ao lado de A Garota Canhota, O Amor que Resta, Valor Sentimental e Sirat. O reconhecimento reforça a presença crescente do filme na temporada de premiações, finalizada com o Oscar.

Fundado em 1909 por críticos de cinema, o National Board of Review reúne cineastas, acadêmicos e entusiastas que assistem a mais de 250 filmes por ano para formular suas listas de melhores do ano. A seleção costuma servir como termômetro antecipado para outras premiações de prestígio em Hollywood.

Destaques mais recentes

Nesta semana, O Agente Secreto apareceu em 8º lugar na tradicional lista dos 10 melhores filmes do ano do The New York Times, onde foi descrito como “uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas” e “ao mesmo tempo, uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual”.

O filme também está indicado ao Spirit Awards, principal premiação do cinema independente americano, na categoria de melhor filme internacional. A cerimônia está marcada para 15 de fevereiro.

Confira todos os vencedores do National Board of Review

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz

Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz Coadjuvante

Inga Bissetóttir Lilleaas, por Valor Sentimental

Melhor Performance Revelação

Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção de Estreia

Eva Victor, por Sorry, Baby

Melhor Roteiro Original

Ryan Coogler, por Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

Clint Bentley e Greg Kweder, por Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

Foi Apenas Um Acidente

Melhor Documentário

Cover-Up

Melhor Filme de Animação

Arco

Conquista Notável em Fotografia

Autumn Durald Arkapaw, por Pecadores

Conquista Notável em Cinema de Ação

Missão: Impossível – O Acerto Final

NBR Freedom of Expression Award

Com a Alma na Mão, Caminha

Top filmes do ano – sem ordem

Jay Kelly

Sonhos de Trem

Marty Supreme

Wicked – parte 2

F1

Frankenstein

Família de Aluguel

Avatar: Fogo e Cinzas

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Pecadores

Top 5 filmes estrangeiros – sem ordem

Valor Sentimental

Sirat

O Agente Secreto

The Love That Remains

Left-Handed Girl

Top 5 documentários – sem ordem

Embaixo da Luz Neon

Orwell: 2+2=5

A 2000 Metros de Andriivka

Natchez

Jayne Mansfield, Minha Mãe

Top 10 filmes independentes – sem ordem

The Baltimorons

Father Mother Sister Brother

Friendship

Faça Ela Voltar

The Mastermind

Rebuilding

Bom Menino

Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria

Sorry, Baby

Urchin

Estadão Conteúdo

