National Board of Review elege ‘O Agente Secreto’ como um dos melhores filmes do ano

São Paulo, 03 – O cinema brasileiro segue fazendo história no circuito internacional. Nesta quarta-feira, 3, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi eleito um dos melhores filmes internacionais de 2025 pelo National Board of Review (NBR).
A produção aparece no grupo dos cinco destaques selecionados pelo NBR ao lado de A Garota Canhota, O Amor que Resta, Valor Sentimental e Sirat. O reconhecimento reforça a presença crescente do filme na temporada de premiações, finalizada com o Oscar.
Fundado em 1909 por críticos de cinema, o National Board of Review reúne cineastas, acadêmicos e entusiastas que assistem a mais de 250 filmes por ano para formular suas listas de melhores do ano. A seleção costuma servir como termômetro antecipado para outras premiações de prestígio em Hollywood.
Destaques mais recentes
Nesta semana, O Agente Secreto apareceu em 8º lugar na tradicional lista dos 10 melhores filmes do ano do The New York Times, onde foi descrito como “uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas” e “ao mesmo tempo, uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual”.
O filme também está indicado ao Spirit Awards, principal premiação do cinema independente americano, na categoria de melhor filme internacional. A cerimônia está marcada para 15 de fevereiro.
Confira todos os vencedores do National Board of Review
Melhor Filme
Uma Batalha Após a Outra
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz
Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz Coadjuvante
Inga Bissetóttir Lilleaas, por Valor Sentimental
Melhor Performance Revelação
Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Direção de Estreia
Eva Victor, por Sorry, Baby
Melhor Roteiro Original
Ryan Coogler, por Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
Clint Bentley e Greg Kweder, por Sonhos de Trem
Melhor Filme Internacional
Foi Apenas Um Acidente
Melhor Documentário
Cover-Up
Melhor Filme de Animação
Arco
Conquista Notável em Fotografia
Autumn Durald Arkapaw, por Pecadores
Conquista Notável em Cinema de Ação
Missão: Impossível – O Acerto Final
NBR Freedom of Expression Award
Com a Alma na Mão, Caminha
Top filmes do ano – sem ordem
Jay Kelly
Sonhos de Trem
Marty Supreme
Wicked – parte 2
F1
Frankenstein
Família de Aluguel
Avatar: Fogo e Cinzas
Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
Pecadores
Top 5 filmes estrangeiros – sem ordem
Valor Sentimental
Sirat
O Agente Secreto
The Love That Remains
Left-Handed Girl
Top 5 documentários – sem ordem
Embaixo da Luz Neon
Orwell: 2+2=5
A 2000 Metros de Andriivka
Natchez
Jayne Mansfield, Minha Mãe
Top 10 filmes independentes – sem ordem
The Baltimorons
Father Mother Sister Brother
Friendship
Faça Ela Voltar
The Mastermind
Rebuilding
Bom Menino
Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria
Sorry, Baby
Urchin
Estadão Conteúdo