Não estou preparada para ser odiada, diz Regina Casé sobre estreia como vilã

Em ‘Todas as Flores’, ela vai maltratar a filha cega: ‘Uma monstra’

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ

É um mix de sentimentos. Ao mesmo tempo em que está empolgada com sua próxima personagem, Regina Casé anda assustada com o que vem por aí. Logo depois da chuva de amor que recebeu do Brasil inteiro pela interpretação de Lurdes, a batalhadora e admirável mãe de família de “Amor de mãe”, ela agora prepara-se para viver sua primeira – e malvadíssima – vilã.

A crueldade de Zoé da Cruz, sua personagem em “Todas as Flores”, parece não ter limites – ela chega ao ponto de rejeitar e praticar bullying contra a própria filha, Maíra (Sophie Charlotte), que é cega. “Parece que ela é uma monstra (risos)”, disse Regina à reportagem.

Autor da novela, prevista para estrear em outubro no Globoplay, João Emanuel Carneiro telefona com frequência para a atriz. “Acho que ele escreve e fica com a consciência pesada sobre as vilanias, e aí me pergunta se estou preparada para ser odiada pelo público. Não estou!”, brinca. “Nunca fiz uma vilã na vida e isso está me animando bastante, mas realmente me assusta”, admite.

Segundo Regina, a crueldade de Zoé não vai se restringir à filha cega. Maldades variadas e comentários impiedosos serão distribuídos a torto e a direito entre os personagens com quem ela contracenar na novela. O elenco conta ainda com Nicolas Prates, Cláudia Abreu, Humberto Carrão, Ana Beatriz Nogueira, Caio Castro e Chico Diaz.

As primeiras cenas começam a ser gravadas no final de julho, contou a atriz, pouco antes do início das gravações do DVD de Alcione, em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora. O show aconteceu neste domingo (5), no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. “Amo a Marrom”, declarou-se Regina.