‘Não consigo entender o que está acontecendo’, diz Alceu Valença

O artista está fazendo uma média de 8 a 10 apresentações por mês e sabe que tem na tecnologia um grande aliado

Alceu Valença, 75, está surpreso. Com mais de 50 anos de carreira, o cantor pernambucano sabe do poder da internet mas se diz positivamente intrigado com o sucesso que vem fazendo entre o público jovem, “de 20, 25 anos” sem que tenha trabalhado especificamente para isso.

Não houve uma estratégia para que, por exemplo, o clipe de “La Belle du Jour”, atingisse a marca de 269 milhões de visualizações no YouTube. “Anunciação”, do início dos anos 1980, virou hit nas festas pelo Brasil afora. Alceu curte a onda, claro.

“Não entendo esse movimento de renovação natural e posso dizer que Alceu Valença virou viral (risos).Me assusta ver a meninada nos meus shows, cantando até o repertório do início da minha carreira, quando se bobear nem os pais deles eram nascidos. Um absurdo”, diverte-se.

Alceu anda fazendo uma média de 8 a 10 shows por mês e sabe que tem na tecnologia um grande aliado. “As plataformas nos aproximaram do público. Acabou o domínio anglófono, agora eu posso ouvir uma música em qualquer idioma que eu quiser. Isso é maravilhoso”, comemora.