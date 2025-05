Nana Caymmi foi casada com Gilberto Gil durante curto período

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1) aos 84 anos, deixando grande legado na Música Popular Brasileira, parte dele construído ao lado de Gilberto Gil.

Os dois cantores foram casados entre 1967 e 1969.

Nana e Gil se casaram em 1967, após a cantora retornar de Caracas, na Venezuela, onde morou ao lado do primeiro marido, o médico Gilberto José, com quem teve duas filhas: Stella e Denise. A cantora desquitou-se do venezuelano em 1965.

Durante o período juntos, o casal compôs “Bom Dia”, música apresentada no III Festival de Música Brasileira. “A cena da mulher acordando o marido para ir trabalhar tem a ver com o fato de ela ter sido composta por mim e pela Nana Caymmi, no tempo em que estivemos casados. Era a projeção inconsciente, de uma imagem de nós dois; uma homenagem a nós dois”, disse Gil no livro “Todas as Letras.

Os dois se separaram em 1969, pela impossibilidade de acompanhar o então marido com seus três filhos pequenos para seu exílio na Inglaterra, devido às pressões da Ditadura Militar. Em 1968, Gil já havia sido preso, ao lado de Caetano Veloso.