Naldo Benny revela que “agitou” tudo para trazer Madonna para o Rio de Janeiro

Durante uma entrevista concedida nesta segunda-feira (01) ao programa Cem Censura, da TV Brasil, o cantor Naldo Benny afirmou para a entrevistadora, Cissa Guimarães, que ‘agitou’ a vinda da cantora Madonna para um show gratuito marcado para o dia 4 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, afirmou.

O evento marcará o fim da turnê The Celebration Tour, e contará com uma estrutura maior que em outros países.

Madonna não se apresenta no Brasil desde 2012, quando trouxe a MDNA Tour à capital carioca, Porto Alegre e São Paulo.

A cantora também fez shows pelo país em outros momentos de sua carreira. Sua estreia no país aconteceu em 1993, com shows no Maracanã e no Morumbi pela turnê The Girlie Show.