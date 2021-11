Zé Vaqueiro e Ávine Vinny fazem show no Novo Gama

Zé Vaqueiro e Ávine Vinny se apresentam na entrada do Novo Gama. Ingressos custam a partir de R$50

Os cantores mais ouvidos da atualidade, Zé Vaqueiro e Ávine Vinny vão se apresentar no Entorno. O show acontece no dia 20 de novembro, na entrada do Novo Gama, em frente ao Supermercado Tático, a partir das 16h.

Astro do Piseiro, Zé Vaqueiro apresenta seu show completo com os hits “Letícia”, “Eu tenho Medo” e “Meu Mel”.

Já Ávine Vinny chega com seu show embalado pela música do momento “Coração Cachorro”.

Quem se apresentam também são a dupla brasiliense Wilian e Marlon e o DJ Mateus Valérios.

SERVIÇO

Zé Vaqueiro e Avine Vinny

Onde: Entrada do Novo Gama em Frente ao Supermercado Tatico

Quando: 20 de Novembro

Horario: 16h

Ingressos:

https://brasilticket.com.br/ze-vaqueiro-original

Primeiro lote

Área VIP: R$50

Camarote Original: R$70

Front Stage: R$120

*Valores equivalentes a meia entrada.

Evento não recomendado para menores de 18 anos.