Yasmin Santos lança EP “Modões”, homenageando clássicos de Bruno & Marrone

O EP faz parte do novo projeto “Ao Vivo em Goiânia”, DVD gravado no berço sertanejo e que consolida Yasmin como um dos nomes de destaque do segmento

Uma das vozes mais marcantes do sertanejo da atualidade, Yasmin Santos empresta sua potente interpretação aos clássicos da dupla Bruno & Marrone no EP “Modões”, que chega nesta sexta-feira (27). São três releituras de sucessos, com destaque para a versão de “Meu Disfarce”, que já tem o vídeo disponível. O EP faz parte do novo projeto “Ao Vivo em Goiânia”, DVD gravado no berço sertanejo e que consolida Yasmin como um dos nomes de destaque do segmento.

Além de “Meu Disfarce”, o EP “Modões” traz mais duas canções conhecidas, em suas versões originais, nas vozes da dupla Bruno & Marrone: “Alçapão” e “Apenas um Sorriso”.

Aguardado pelo mercado, o DVD “Ao Vivo em Goiânia” já ganhou amplo destaque na mídia. O trabalho estreou com a colaboração inédita “Ciclo Vicioso”, com Bruno & Marrone, que já soma mais de 7 milhões de streams de áudio e vídeo. A canção reúne timbres potentes e duas gerações do sertanejo em um discurso intenso e emocionante, dando o tom do que está por vir. Além da consagrada dupla, Hugo & Guilherme são participação especial em “Dói Saber”. O álbum, que totalizará 24 faixas, trará canções inéditas, regravações e uma parte especialmente dedicada aos modões.

Gravado no Laguna GastroBar, em Goiânia, no dia 31 de março, o novo DVD marca um período de determinação na carreira da artista. O projeto será dividido em dois grandes blocos, a serem lançados em singles e EPs: “Ao Vivo em Goiânia”, trará 8 inéditas e 4 releituras, e “Acústico Modões” apresentará 12 versões de clássicos do segmento na marcante voz e interpretação de Yasmin. A direção é de Well Naves.

Presença inegável entre os grandes talentos da geração, Yasmin Santos ganhou reconhecimento nacional com sucessos como “Saudade Nível Hard”, “Para, Pensa e Volta”, em parceria com Marília Mendonça, “Então Vou Avisar”, com Gustavo Mioto, e “Saudade em Gotas”, com Wesley Safadão, que ultrapassam, juntos, 336 milhões de visualizações no YouTube. Ela acumula mais de 775 milhões de visualizações na plataforma de vídeos, onde possui mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal oficial. No Spotify, são mais de 2,4 milhões de ouvintes mensais.