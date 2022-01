Xande de Pilares lança o single “Samba Bombom”

Xande de Pilares lança nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, em todos os aplicativos de música, o single “Samba Bombom”, composição dele com Serginho Meriti e Claudemir.

A nova canção foi gravada na segunda edição do Pagode da Tia Gessy, projeto audiovisual do artista que homenageia a responsável por um dos principais redutos do samba da cidade do Rio e será lançado em fevereiro.

“Samba Bombom fala sobre as coisas que acontecem na vida do músico. A pessoa frequenta determinado lugar, escuta uma canção conhecida ou que nunca ouviu e fica com ela na cabeça. Você não consegue esquecer e comenta com os outros, colocando para ouvirem e ver se causa neles o mesmo tipo de reação. Este é o enredo desse samba. Por isso o refrão fica na cabeça das pessoas que escutam pela primeira vez.

São coisas que acontecem muito, principalmente, com quem gosta de música. Que samba bonito / Maneiro da gente ouvir / Não sei nem quem canta / Quem fez esse samba aí / Só sei que entrou pelo ouvido / E bateu lá no fundo do coração… e você pede para tocar de novo porque você quer aprender. Então entra aquele papo… Eu gosto de samba / Mas nem todo samba me toca / No mundo do samba / Não é qualquer samba / Que vai me tocar / Eu cheguei na roda / E peguei a galera cantando / Esse samba aí.”, explica o artista, cantarolando um trecho do single.

Esta é a primeira faixa disponível do álbum gravado no Pagode da Tia Gessy, que fica no Cachambi, Zona Norte do Rio e completou 44 anos em novembro do ano passado. O espaço já recebeu nomes como Agepê, Almir Guineto, Ubirany do Fundo de Quintal, Nelson Rufino e o próprio Xande no início da carreira. A primeira edição do projeto, gravada em 2019 e divulgada em 2020, soma quase 8 milhões de visualizações no canal do artista no YouTube.